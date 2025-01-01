Menu
<p>**SAFETY INCLUDED**CLEAN CARFAX NO ACCIDENTS**WARRANTY INCLUDED**AWD 3.6L H6**</p><p>2013 SUBARU LEGACY 3.6R LIMITED AWD SEDAN FOR SALE!! AMAZING ACCIDENT FREE AND VERY CLEAN LEGACY WITH LOTS OF SERVICE HISTORY!! THIS VEHICLE IS THE TOP TRIM FOR THE YEAR 2013 AND IS JAMMED WITH EVERY OPTION. THIS VEHICLE INCLUDES 17 ALLOY RIMS WITH LIKE NEW BRIDGESTONE ALL WEATHER TIRES, FACTORY NAVIGATION, POWER SUNROOF, PRISTINE BLACK LEATHER INTERIOR, BEAUTIFUL DARK WOOD TRIM, LEATHER STEERING WHEEL, BLUETOOTH CONNECTIVITY, HANDSFREE CONTROLS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, POWER SEATS, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, HEATED SEATS, POWER TRUNK, 3 KEYS, REAR VIEW CAMERA AND SENSORS, AND MUCH MORE!! THIS VEHICLE IS BEING SOLD CERTIFIED WITH A SAFETY STABDARDS CERTIFICATE FOR THE CHEAP PRICE OF $12,399 + TAX AND LICENSING!! THIS PRICE INCLUDES A 6 MONTH POWERTRAIN WARRANTY INCLUDED!! FINANCING AVAILABLE!! </p><p>****BY APPOINTMENT ONLY**** ****PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904 </p><p>TO BOOK AN APPOINTMENT OR TO REQUEST A COPY OF THE FREE CARFAX REPORT PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904</p><p> </p><p>Auto Resale Inc </p><p>56 Martin Ross Ave </p><p>North York, ON M3J 2L4 </p><p>647-862-7904 </p>

2013 Subaru Legacy

90,785 KM

$12,399

+ taxes & licensing
2013 Subaru Legacy

3.6R Limited AWD *SAFETY INCL*CLEAN CARFAX*AWD*

13067803

2013 Subaru Legacy

3.6R Limited AWD *SAFETY INCL*CLEAN CARFAX*AWD*

Auto Resale Inc.

56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4

647-862-7904

  1. 1760209918308
  2. 1760209918824
  3. 1760209919227
  4. 1760209919679
  5. 1760209920068
  6. 1760209920497
  7. 1760209920913
  8. 1760209921351
  9. 1760209921779
  10. 1760209922196
  11. 1760209922640
  12. 1760209923041
  13. 1760209923504
  14. 1760209923930
  15. 1760209924364
Certified

This vehicle is Safety Certified.
Sale

$12,399

+ taxes & licensing

Used
90,785KM
Excellent Condition
VIN 4S3BMJL61D2035532

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 90,785 KM

**SAFETY INCLUDED**CLEAN CARFAX NO ACCIDENTS**WARRANTY INCLUDED**AWD 3.6L H6**

2013 SUBARU LEGACY 3.6R LIMITED AWD SEDAN FOR SALE!! AMAZING ACCIDENT FREE AND VERY CLEAN LEGACY WITH LOTS OF SERVICE HISTORY!! THIS VEHICLE IS THE TOP TRIM FOR THE YEAR 2013 AND IS JAMMED WITH EVERY OPTION. THIS VEHICLE INCLUDES 17" ALLOY RIMS WITH LIKE NEW BRIDGESTONE ALL WEATHER TIRES, FACTORY NAVIGATION, POWER SUNROOF, PRISTINE BLACK LEATHER INTERIOR, BEAUTIFUL DARK WOOD TRIM, LEATHER STEERING WHEEL, BLUETOOTH CONNECTIVITY, HANDSFREE CONTROLS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, POWER SEATS, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, HEATED SEATS, POWER TRUNK, 3 KEYS, REAR VIEW CAMERA AND SENSORS, AND MUCH MORE!! THIS VEHICLE IS BEING SOLD CERTIFIED WITH A SAFETY STABDARDS CERTIFICATE FOR THE CHEAP PRICE OF $12,399 + TAX AND LICENSING!! THIS PRICE INCLUDES A 6 MONTH POWERTRAIN WARRANTY INCLUDED!! FINANCING AVAILABLE!! 

****BY APPOINTMENT ONLY**** ****PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904 

TO BOOK AN APPOINTMENT OR TO REQUEST A COPY OF THE FREE CARFAX REPORT PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904

 

Auto Resale Inc 

56 Martin Ross Ave 

North York, ON M3J 2L4 

647-862-7904 

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Fog Lights
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty Available
Warranty Included

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Automatic High Beams

Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Auto Resale Inc.

Auto Resale Inc.

56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4
$12,399

+ taxes & licensing>

Auto Resale Inc.

647-862-7904

2013 Subaru Legacy