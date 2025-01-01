$12,399+ taxes & licensing
2013 Subaru Legacy
3.6R Limited AWD *SAFETY INCL*CLEAN CARFAX*AWD*
2013 Subaru Legacy
3.6R Limited AWD *SAFETY INCL*CLEAN CARFAX*AWD*
Location
Auto Resale Inc.
56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4
647-862-7904
Certified
$12,399
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 90,785 KM
Vehicle Description
**SAFETY INCLUDED**CLEAN CARFAX NO ACCIDENTS**WARRANTY INCLUDED**AWD 3.6L H6**
2013 SUBARU LEGACY 3.6R LIMITED AWD SEDAN FOR SALE!! AMAZING ACCIDENT FREE AND VERY CLEAN LEGACY WITH LOTS OF SERVICE HISTORY!! THIS VEHICLE IS THE TOP TRIM FOR THE YEAR 2013 AND IS JAMMED WITH EVERY OPTION. THIS VEHICLE INCLUDES 17" ALLOY RIMS WITH LIKE NEW BRIDGESTONE ALL WEATHER TIRES, FACTORY NAVIGATION, POWER SUNROOF, PRISTINE BLACK LEATHER INTERIOR, BEAUTIFUL DARK WOOD TRIM, LEATHER STEERING WHEEL, BLUETOOTH CONNECTIVITY, HANDSFREE CONTROLS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, POWER SEATS, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, HEATED SEATS, POWER TRUNK, 3 KEYS, REAR VIEW CAMERA AND SENSORS, AND MUCH MORE!! THIS VEHICLE IS BEING SOLD CERTIFIED WITH A SAFETY STABDARDS CERTIFICATE FOR THE CHEAP PRICE OF $12,399 + TAX AND LICENSING!! THIS PRICE INCLUDES A 6 MONTH POWERTRAIN WARRANTY INCLUDED!! FINANCING AVAILABLE!!
****BY APPOINTMENT ONLY**** ****PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904
TO BOOK AN APPOINTMENT OR TO REQUEST A COPY OF THE FREE CARFAX REPORT PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904
Auto Resale Inc
56 Martin Ross Ave
North York, ON M3J 2L4
647-862-7904
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Auto Resale Inc.
Email Auto Resale Inc.
Auto Resale Inc.
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
647-862-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
647-862-7904