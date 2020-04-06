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2014 BMW M6

Gran Coupe|560HP|CARBON FIBER|HUD|NAV|360CAM|+++

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2014 BMW M6

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$49,995

+ taxes & licensing

  • 50,102KM
  • Used
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  • Listing ID: 4845714
  • Stock #: H3787
  • VIN: WBS6C9C56EDV73717
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

**SPRING SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! CARBON FIBER ROOF, CARBON FIBER INTERIOR TRIMS, FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, M6 BUCKET STITCHED LEATHER SEATS, BMW M SERIES STITCHED LEATHER STEERING WHEEL, HEATED/COOLED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, 360 BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, HEADS UP DISPLAY, SAFETY TECH, COLLISION ASSIST, LANE ASSIST, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, MULTI DRIVE MODE SELECTION, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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