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2014 Chrysler Town & Country

Touring *CERTIFIED!*|STOW&GO|POWER DOORS|ECO MODE|

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Location

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$13,997

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  • 129,650KM
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  • Listing ID: 4852092
  • Stock #: H3738
  • VIN: 2C4RC1BG1ER284525
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Minivan / Van
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

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