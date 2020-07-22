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2014 Infiniti QX50

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  • Listing ID: 5699658
  • Stock #: H4014
  • VIN: JN1BJ0HR4EM190591

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # H4014
  • Mileage 118,723 KM

Vehicle Description

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