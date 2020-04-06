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2014 Kia Optima

SX Turbo *CERTIFIED!*|NAV|INFINITY SOUND|2XSUNROOF

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2014 Kia Optima

SX Turbo *CERTIFIED!*|NAV|INFINITY SOUND|2XSUNROOF

Location

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$11,997

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  • 138,216KM
  • Used
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  • Listing ID: 4845699
  • Stock #: H3755
  • VIN: KNAGR4A63E5505245
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

**SPRING SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED/COOLED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, SAFETY TECH BLIND SPOT MONITORING, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM INFINITY SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER DUAL SUNROOF, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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