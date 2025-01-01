$13,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2014 Mercedes-Benz C-Class
C 300/LOW MILEAGE/ONE OWNER/SUNROOF
2014 Mercedes-Benz C-Class
C 300/LOW MILEAGE/ONE OWNER/SUNROOF
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$13,950
+ taxes & licensing
Used
78,722KM
Other / Unsure Condition
VIN WDDGF8AB4EA949909
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1032
- Mileage 78,722 KM
Vehicle Description
Beautiful white on black new trade from the original owner! Maintained well and equipped with leather power seats, sunroof, and more!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Monday-Saturday: 10am-6pm
dynamicfinemotors.ca
1 (877)-554-4226
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Monday-Saturday: 10am-6pm
dynamicfinemotors.ca
1 (877)-554-4226
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Driver knee airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Emergency interior trunk release
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Center Console
Auto-Dimming Rearview Mirror
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front cupholders
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Exterior
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
LED Taillights
Chrome window trim
Front fog lights
Variable intermittent front wipers
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.07 Axle Ratio
Electronic brakeforce distribution
Comfort
Dual front air conditioning zones
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
speed sensitive volume control
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Alloy door trim
Multi-function display
Brake drying
Front struts
Emergency braking preparation
Driver attention alert system
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
8 TOTAL SPEAKERS
POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF
ALLOY CENTER CONSOLE TRIM
BATTERY DISCONNECT IMPACT SENSOR
MBRACE SATELLITE COMMUNICATIONS
5 WHEEL SPOKES
SINGLE LEFT REAR FOG LIGHTS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
DRIVER SIDE AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dynamic Fine Motors
2011 BMW 1 Series 135I/MANUAL/LEATHER/LOW MILEAGE/RARE CAR 86,092 KM $9,950 + tax & lic
2018 Subaru Outback 2.5I TOURING/SUNROOF/REAR CAMERA 120,499 KM $18,950 + tax & lic
2019 Volkswagen Jetta HIGHLINE/SERVICE RECORDS/LEATHER/SUNROOF/REAR CAME 82,799 KM $17,950 + tax & lic
Email Dynamic Fine Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$13,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2014 Mercedes-Benz C-Class