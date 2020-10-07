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2014 Mercedes-Benz ML-Class

75,000 KM

Details Description Features

$26,900

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Crown Automobile

416-661-1515

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2014 Mercedes-Benz ML-Class

2014 Mercedes-Benz ML-Class

4MATIC 4dr ML350, NAV, NO ACCIDENT

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2014 Mercedes-Benz ML-Class

4MATIC 4dr ML350, NAV, NO ACCIDENT

Location

Crown Automobile

4610 Dufferin St. Unit 14B, North York, ON M3H 5S4

416-661-1515

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75,000KM
Used
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  • Listing ID: 6165333
  • Stock #: 14MB75B
  • VIN: 4JGDA5HB4EA399543

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 14MB75B
  • Mileage 75,000 KM

Vehicle Description

2014 MERCEDES ML350 4MATIC, LOADED WITH NAVIGATION, SURROUND VIEW CAMERA, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, ATTENTION ASSIST, PRE-SAFE COLLISION ASSIST, PANORAMIC ROOF, BLUETOOTH AUDIO AND PHONE, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER TRUNK, AMBIENT LIGHT, KEYLESS GO, CLEAN CARFAX, NO ACCIDENT AND MUCH MORE TO MENTION, MUST BE SEEN.


 


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PHONE: 416-661-1515    


 


TEXT: 647-294-2843


 


E-MAIL: INFO@CROWNAUTOMOBILE.CA


 


ADDRESS: 14-4610 DUFFERIN ST, NORTH YORK, ON, M3H 5S4

Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Power Mirrors
Power Locks
Tinted Glass
Low Tire Pressure Warning
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Cup Holder
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
dvd player
Bluetooth
Satellite Radio
Digital clock
Rear Window Defroster
Auto Dimming Mirrors
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag
Leather Steering Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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416-661-XXXX

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