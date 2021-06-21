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2014 Volkswagen Jetta

136,644 KM

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Modena Fine Cars

647-896-3443

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2014 Volkswagen Jetta

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SportWagen TDI

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SportWagen TDI

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5 St. Regis Cres, Unit 5, North York, ON M3J 1Y9

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136,644KM
Used
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  • Listing ID: 7411886
  • Stock #: 4105
  • VIN: 3VWPL7AJ3EM611969

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Wagon
  • Fuel Type Diesel
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 136,644 KM

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Halogen Headlights
Cruise Control
Compass
Cargo Area Light
Ambient Lighting
Air filtration
AM/FM Radio
Trip Odometer
Clock
Front Floor Mats
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
rear window defogger
Heated Driver Seat
Heated Passenger Seat
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Front overhead console
Chrome window trim
Leatherette Upholstery
Leather shift knob trim
Cargo Cover
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
digital odometer
Energy absorbing steering column
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Black roof rails
Adjustable rear headrests
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
4.12 Axle Ratio
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Safety brake pedal system
SIRIUSXM Satellite Radio
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
2-stage unlocking doors
Footwell lights
Automatic hazard warning lights
Premium brand
115V POWER OUTLET(S)
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT AND REAR WHEEL LOCKS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
6 DISC IN-DASH CD
0.4 REAR BRAKE WIDTH
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
AUDIO SECURITY SYSTEM ANTI-THEFT SYSTEM
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
REMOVABLE VALET ADDITIONAL KEY
DIAMETER 18 MM REAR STABILIZER BAR
1.0 FRONT BRAKE WIDTH
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
16.4 STEERING RATIO

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