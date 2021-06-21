2014 Volkswagen Jetta

- Listing ID: 7411886
- Stock #: 4105
- VIN: 3VWPL7AJ3EM611969
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Exterior Colour
White
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Interior Colour
Black
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Body Style
Wagon
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Fuel Type
Diesel
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Transmission
Automatic
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Engine
4-cylinder
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Doors
4-door
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Mileage
136,644 KM
Front side curtain airbags
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
Adjustable front headrests
Energy absorbing steering column
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Adjustable rear headrests
Front Seatbelt Pretensioners
Electronic brakeforce distribution
Safety brake pedal system
Automatic hazard warning lights
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT AND REAR WHEEL LOCKS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
AUDIO SECURITY SYSTEM ANTI-THEFT SYSTEM
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
REMOVABLE VALET ADDITIONAL KEY
DIAMETER 18 MM REAR STABILIZER BAR
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
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