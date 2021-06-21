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2015 Acura RDX

61,080 KM

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Modena Fine Cars

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5 St. Regis Cres, Unit 5, North York, ON M3J 1Y9

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  • Listing ID: 7411871
  • Stock #: 4097
  • VIN: 5J8TB4H57FL804366

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 4097
  • Mileage 61,080 KM

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Cruise Control
Compass
Cargo Area Light
Ambient Lighting
Air filtration
AM/FM Radio
Trip Odometer
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Rear Privacy Glass
Front fog lights
Power Door Locks
Leather upholstery
Chrome window trim
Clock
Front Floor Mats
Intermittent rear wiper
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Electroluminescent instrumentation
rear window defogger
Automatic climate control
Heated Passenger Seat
Adjustable front headrests
Dual front air conditioning zones
Front overhead console
Heated Driver Seat
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
Auto-Dimming Rearview Mirror
digital odometer
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Adjustable rear headrests
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
Push-Button Start
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
4.25 Axle Ratio
SIRIUSXM Satellite Radio
10 total speakers
HID/Xenon Headlights
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
Side-curtain airbag rollover sensor
2-stage unlocking doors
Hill holder control
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MACPHERSON FRONT STRUTS
2.7 TURNS LOCK-TO-LOCK
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
PANDORA INTERNET RADIO APP
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
6 DISC IN-DASH CD
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
REAR FOLDING ARMRESTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
1 SUBWOOFER
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
HARD CARGO COVER
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
4 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SIMULATED ALLOY CENTER CONSOLE TRIM
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
7.1 SURROUND SOUND
ALLOY STEERING WHEEL TRIM
15 STEERING RATIO
REAR MULTI-VIEW CAMERA SYSTEM
SIMULATED ALLOY DASH TRIM
SIMULATED ALLOY DOOR TRIM
ACURALINK INFOTAINMENT
15GB HARD DRIVE
410 WATTS
POWER REAR SEAT FOLDING
FRONT CONSOLE WITH SPLIT-LEVEL STORAGE CENTER CONS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA

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