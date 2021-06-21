2015 Acura RDX

- Listing ID: 7411871
- Stock #: 4097
- VIN: 5J8TB4H57FL804366
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Exterior Colour
Black
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Interior Colour
Black
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Body Style
SUV / Crossover
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Fuel Type
Gasoline
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Drive Type
All Wheel Drive
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Transmission
Automatic
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Engine
6-cylinder
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Doors
4-door
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Stock #
4097
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Mileage
61,080 KM
Front side curtain airbags
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Electroluminescent instrumentation
Automatic climate control
Adjustable front headrests
Dual front air conditioning zones
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable rear headrests
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Side-curtain airbag rollover sensor
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
PANDORA INTERNET RADIO APP
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
4 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SIMULATED ALLOY CENTER CONSOLE TRIM
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
ALLOY STEERING WHEEL TRIM
REAR MULTI-VIEW CAMERA SYSTEM
SIMULATED ALLOY DASH TRIM
SIMULATED ALLOY DOOR TRIM
FRONT CONSOLE WITH SPLIT-LEVEL STORAGE CENTER CONS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
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