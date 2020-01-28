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2015 Ford Fusion

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1-877-464-0622

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$12,995

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  • 134,789KM
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  • Listing ID: 4607685
  • Stock #: H3706
  • VIN: 3FA6P0H9XFR187223
Exterior Colour
Green
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
**MONTH END SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN GREEN ON MATCHING BLACK INTERIOR, RED STITCHED BLACK CLOTH SEATS, HEATED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, SPORT MODE, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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