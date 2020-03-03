Menu
Account
Sign In

2015 Hyundai Sonata

2.4 GL *CERTIFIED!*|HEATED SEATS|BACKUP CAM|SXM|++

Watch This Vehicle

2015 Hyundai Sonata

2.4 GL *CERTIFIED!*|HEATED SEATS|BACKUP CAM|SXM|++

Location

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

  1. 4724292
  2. 4724292
  3. 4724292
  4. 4724292
  5. 4724292
  6. 4724292
  7. 4724292
  8. 4724292
  9. 4724292
  10. 4724292
  11. 4724292
  12. 4724292
  13. 4724292
  14. 4724292
  15. 4724292
  16. 4724292
  17. 4724292
  18. 4724292
  19. 4724292
Contact Seller

$8,995

+ taxes & licensing

  • 152,589KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4724292
  • Stock #: L466A
  • VIN: 5NPE24AF1FH054106
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

**SPRING SPECIAL!** WELL EQUIPPED! FINISHED IN BLACK ON MATCHING GREY INTERIOR, HEATED SEATS, BACKUP CAMERA, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, MULTI DRIVE MODES, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Favorit Motors

2018 Infiniti Q50 3....
 63,826 KM
$29,995 + tax & lic
2016 Mercedes-Benz C...
 78,423 KM
$21,995 + tax & lic
2016 Mercedes-Benz C...
 61,225 KM
$28,995 + tax & lic
Favorit Motors

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

1-877-464-XXXX

(click to show)

1-877-464-0622

Send A Message