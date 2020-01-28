Menu
Account
Sign In

2015 Infiniti Q50

4dr Sdn AWD, SPORT, LOW MILEAGE, NO ACCIDENT

Watch This Vehicle

2015 Infiniti Q50

4dr Sdn AWD, SPORT, LOW MILEAGE, NO ACCIDENT

Location

Crown Automobile

4610 Dufferin St. Unit 14B, North York, ON M3H 5S4

416-661-1515

  1. 4605990
  2. 4605990
  3. 4605990
  4. 4605990
  5. 4605990
  6. 4605990
  7. 4605990
  8. 4605990
  9. 4605990
  10. 4605990
  11. 4605990
  12. 4605990
  13. 4605990
  14. 4605990
  15. 4605990
  16. 4605990
  17. 4605990
  18. 4605990
  19. 4605990
Contact Seller

$29,900

+ taxes & licensing

  • 13,000KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4605990
  • Stock #: 15Q5013W
  • VIN: JN1BV7AR4FM418033
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

2015 INFINITI Q50 S, 3.7, SPORT, ONE OWNER, NO ACCIDENT, EXTREMELY LOW MILEAGE, LIKE NEW,  ALL WHEEL DRIVE, NAVIGATION, REAR VIEW CAMERA, BLIND SPOT ASSIST, DRIVE ASSIST, UPGRADE SOUND, SUNROOF, CLEAN CARFAX REPORT AND MUCH MORE TO MENTION, MUST BE SEEN.

WE PROVIDE YOU FULL HISTORY REPORT ON EVERY VEHICLE. WE WELCOME YOUR TRADE. SAME DAY EASY FINANCE AND LEASE APPROVALS WITH COMPETITIVE RATES. 
ALL VEHICLES CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $499 ( OIL CHANGE INCLUDED ), IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS: VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED. WE DO PROVIDE EXTENDED WARRANTIES WITH TIME OR MILEAGE LIMIT SUITABLE FOR YOUR NEED. WE ARRANGE SHIPPING FOR OUT OF PROVINCE CUSTOMERS. ALL SEASON, WINTER AND SUMMER TIRES ARE AVAILABLE FOR GREAT PRICES.
FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT US AT:
PHONE: 416-661-1515    
TEXT: 647-294-2843
E-MAIL: INFO@CROWNAUTOMOBILE.CA
ADDRESS: 14-4610 DUFFERIN ST, NORTH YORK, ON, M3H 5S4

Safety
  • Fog Lights
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Low Tire Pressure Warning
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Cup Holder
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Windows
  • Rear Window Defroster
Additional Features
  • BACKUP CAMERA
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag
  • Leather Steering Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Crown Automobile

2016 Mercedes-Benz C...
 43,000 KM
$CALL + tax & lic
2016 Mercedes-Benz G...
 107,000 KM
$39,900 + tax & lic
2017 Toyota RAV4 AWD...
 91,000 KM
$23,900 + tax & lic
Crown Automobile

Crown Automobile

4610 Dufferin St. Unit 14B, North York, ON M3H 5S4

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

416-661-XXXX

(click to show)

416-661-1515

Send A Message