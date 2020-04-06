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2015 Infiniti QX60

AWD *CERTIFIED!*|7 PASS.|BOSE|NAV|360CAM|SUNROOF|+

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2015 Infiniti QX60

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$20,995

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  • 93,926KM
  • Used
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  • Listing ID: 4845702
  • Stock #: H3766
  • VIN: 5N1AL0MM8FC510771
Exterior Colour
Dark Blue
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

**SPRING SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN DARK BLUE ON MATCHING BLACK INTERIOR, 7 PASSENGER SEATING, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, 360 BACKUP CAMERA, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER SUNROOF AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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