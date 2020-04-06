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2015 Land Rover Evoque

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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  • 72,038KM
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  • Listing ID: 4845705
  • Stock #: G3603A
  • VIN: SALVR2BG2FH062522
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

**SPRING SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN WHITE ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, 360 BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, MULTI COLOUR AMBIENT LIGHTING, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER PANORAMIC SUROOF, MULTI TERRAIN DRIVE MODES, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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