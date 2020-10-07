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2015 Lexus ES 300

36,000 KM

Details Description Features

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Crown Automobile

416-661-1515

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2015 Lexus ES 300

2015 Lexus ES 300

h 4DR SDN

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2015 Lexus ES 300

h 4DR SDN

Location

Crown Automobile

4610 Dufferin St. Unit 14B, North York, ON M3H 5S4

416-661-1515

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36,000KM
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  • Listing ID: 6139767
  • Stock #: 15lx36b
  • VIN: JTHBW1GG5F2083680

Vehicle Details

  • Exterior Colour Champagne
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 15lx36b
  • Mileage 36,000 KM

Vehicle Description

2015 LEXUS ES300h, ULTRA PREMIUM PACKAGE, VERY LOW MILEAGE AND IN IMMACULATE CONDITION, ONE OWNER, ALWAYS SERVICED IN LEXUS DEALER, TWO SETS OF WHEELS AND TIRES ( CURRENTLY ON WINTER AND COMES WITH ORIGINAL WHEELS AND ALL SEASON TIRES AS WELL ), BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, NAVIGATION, REAR VIEW CAMERA, SUNROOF, HEATED SEATS, VENTILATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, REAR AND SIDE SUNSHADES, BLUETOOTH AUDIO AND PHONE, CLEAN CARFAX AND MUCH MORE TO MENTION, MUST BE SEEN.


 


CARFAX LINK: https://vhr-legacy.carfax.ca/en?id=bUxM5HDGSejnrWrn%2bBnp68Tm8SxCapUB


 


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ALL VEHICLES CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $499 ( OIL CHANGE INCLUDED ), IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS: VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED. WE DO PROVIDE EXTENDED WARRANTIES WITH TIME OR MILEAGE LIMIT SUITABLE FOR YOUR NEED. WE ARRANGE SHIPPING FOR OUT OF PROVINCE CUSTOMERS. ALL SEASON, WINTER AND SUMMER TIRES ARE AVAILABLE FOR GREAT PRICES.


FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT US AT:


PHONE: 416-661-1515    


TEXT: 647-294-2843


E-MAIL: INFO@CROWNAUTOMOBILE.CA


ADDRESS: 14-4610 DUFFERIN ST, NORTH YORK, ON, M3H 5S4

Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Power Mirrors
Power Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Low Tire Pressure Warning
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Cup Holder
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
Digital clock
MEMORY SEAT
Rear Window Defroster
Auto Dimming Mirrors
BACKUP CAMERA
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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