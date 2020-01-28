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2015 Toyota RAV4

FWD 4dr LE

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2015 Toyota RAV4

FWD 4dr LE

Location

Crown Automobile

4610 Dufferin St. Unit 14B, North York, ON M3H 5S4

416-661-1515

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$16,900

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  • 80,000KM
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  • Listing ID: 4605987
  • Stock #: 15TO80G
  • VIN: 2T3ZFREV2FW159590
Exterior Colour
Dark Grey
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

2015 TOYOTA RAV4 LE FWD, NO ACCIDENT, CLEAN CARFAX, LOADED WITH HEATED SEATS, BACK UP CAMERA, POWER WINDOWS, POWER MIRRIR, BLUETOOTH AND MUCH MORE TO MENTION, MUST BE SEEN.

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ALL VEHICLES CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $499 ( OIL CHANGE INCLUDED ), IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS: VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED. WE DO PROVIDE EXTENDED WARRANTIES WITH TIME OR MILEAGE LIMIT SUITABLE FOR YOUR NEED. WE ARRANGE SHIPPING FOR OUT OF PROVINCE CUSTOMERS. ALL SEASON, WINTER AND SUMMER TIRES ARE AVAILABLE FOR GREAT PRICES.
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PHONE: 416-661-1515    
TEXT: 647-294-2843
E-MAIL: INFO@CROWNAUTOMOBILE.CA
ADDRESS: 14-4610 DUFFERIN ST, NORTH YORK, ON, M3H 5S4

Safety
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Locks
Exterior
  • Tinted Glass
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Cup Holder
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Windows
  • Rear Window Defroster
Additional Features
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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