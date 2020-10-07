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2015 Volkswagen Jetta

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  • Listing ID: 6205998
  • Stock #: 416897

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 416897
  • Mileage 129,766 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Power Windows
Air Conditioning
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Heated Seats
Alloy Wheels
BACKUP CAMERA
Automatic
FWD

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