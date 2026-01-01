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2016 Acura ILX
PREMIUM PACKAGE/ LEATHER/ SUNROOF/ ACURAWATCH
2016 Acura ILX
PREMIUM PACKAGE/ LEATHER/ SUNROOF/ ACURAWATCH
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$8,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
241,699KM
Other / Unsure Condition
VIN 19UDE2F73GA802311
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1281
- Mileage 241,699 KM
Vehicle Description
Gorgeous Acura ILX premium package with sunroof, adaptive cruise control, lane departure warning, front collision warning, and so much more!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Variable intermittent front wipers
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Rear Cross Traffic Alert
Suspension
Independent front suspension classification
Trim
Leather shift knob trim
Mechanical
Electric power steering
Additional Features
4-Wheel ABS
Leather steering wheel trim
Aluminum dash trim
Heated Side Mirrors
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Leather-trimmed upholstery
Led Headlights
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
SINGLE DISC IN-DASH CD
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
12V FRONT POWER OUTLET(S)
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
1 SUBWOOFER
POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
PERFORATED UPHOLSTERY ACCENTS
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
3 REAR HEADRESTS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
DIAMETER 15 MM REAR STABILIZER BAR
4 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
REAR MULTI-VIEW CAMERA SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
DIAMETER 20 MM FRONT STABILIZER BAR
TIRE SEALANT SPARE TIRE KIT
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
DRIVER SEAT MEMORIZED SETTINGS
8 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR ASSIST HANDLE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
Rear Crumple Zones
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
HD RADIO RADIO
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
PADDLE SHIFTER STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
SPORT BUCKET FRONT SEAT TYPE
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
SLIDING SUNSHADE MOONROOF / SUNROOF
TILT/SLIDE MOONROOF / SUNROOF
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
LOW OIL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
REMOTELY OPERATED MOONROOF / SUNROOF
BENCH REAR SEAT TYPE
CHROME GRILLE COLOR
7 IN. AND 8 IN. (DUAL) INFOTAINMENT SCREEN SIZE
SUN SENSOR CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
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Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$8,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2016 Acura ILX