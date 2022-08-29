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2016 Audi A8

123,341 KM

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Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

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2016 Audi A8

2016 Audi A8

3.0T AWD M/C/H/SEATS NAVI L/ASSISST 360 CAMERA

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2016 Audi A8

3.0T AWD M/C/H/SEATS NAVI L/ASSISST 360 CAMERA

Location

Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

1235 - 1237 Finch Ave. W., North York, ON M3J 2G4

416-633-8188

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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123,341KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 9312964
  • Stock #: 7901

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Tan Leather
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 123,341 KM

Vehicle Description

SEDAN..........3.0T V6 TURBO...........TFSI QUATRRO AWD.............LEATHER INT..........POWER SUNROOF............NAVIGATION............AUTOMATIC.............360CAMERA............A/C.........MASSAGE/ COOLED/ HEATED AND MEMORY SEATS...............BOSE SOUND SYSTEM.........KEYLESS GO WITH PUSH START.........ECO START AND STOP MODE..........ADJUSTABLE AMBIENT LIGHTS....................LANE DEPARTURE.............ADIUSTABLE AIR SUSPENSTION..........DVD AND USB INPUTS.............HEATED STEERING WHEEL..........POWER TRUNK...........BLIND SPOT..............DRIVE ASSIST.............ADAPTIVE CRUISE CONTROL..............20 INCH WHEELS..........HEATED SEATS AND STEERING .............NIGHT VISION.........HEADS-UP DISPLAY.............SOFT CLOSING VACUUM DOORS...............PADDLE SHIFTERS............REAR PRIVACY SHADES.................HOMELINK GARAGE DOOR OPENRS............FRONT AND REAR PARKING SENSORS..........POWER TRUNK..........AND MUCH MORE......
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Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Bluetooth

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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