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2016 Audi TTS

Coupe QUATTRO 2.0T|NAV|LEATHER|SAFETYTECH|+++

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2016 Audi TTS

Coupe QUATTRO 2.0T|NAV|LEATHER|SAFETYTECH|+++

Location

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$42,995

+ taxes & licensing

  • 40,074KM
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  • Listing ID: 4852086
  • Stock #: H3791
  • VIN: TRUC1AFV7G1028200
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
2-door

**SPRING SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, SAFETY TECH, SPEED WARNING, PARKING AID, AUDI SIDE ASSIST, ACTIVE LANE ASSIST, RAIN SENSOR, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, MULTI DRIVE MODE SELECTION, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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