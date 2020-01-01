Menu
Account
Sign In

2016 BMW 3 Series

4dr Sdn 328d xDrive AWD, SPORT LINE

Watch This Vehicle

2016 BMW 3 Series

4dr Sdn 328d xDrive AWD, SPORT LINE

Location

Crown Automobile

4610 Dufferin St. Unit 14B, North York, ON M3H 5S4

416-661-1515

  1. 4500870
  2. 4500870
  3. 4500870
  4. 4500870
  5. 4500870
  6. 4500870
  7. 4500870
  8. 4500870
  9. 4500870
  10. 4500870
  11. 4500870
  12. 4500870
  13. 4500870
  14. 4500870
  15. 4500870
  16. 4500870
  17. 4500870
  18. 4500870
  19. 4500870
  20. 4500870
  21. 4500870
  22. 4500870
  23. 4500870
  24. 4500870
  25. 4500870
  26. 4500870
  27. 4500870
  28. 4500870
  29. 4500870
  30. 4500870
  31. 4500870
  32. 4500870
  33. 4500870
  34. 4500870
  35. 4500870
Contact Seller

$24,900

+ taxes & licensing

  • 70,000KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4500870
  • Stock #: 16BM70B
  • VIN: WBA8F1C5XGK438776
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Brown
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

2016 BMW 328D  XDRIVE, SPORT LINE, DRIVE ASSIST PACKAGE, LANE DEPARTURE ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, FRONT COLLISION WARNIN, HEAD UP DISPLAY, SPORT WHEELS, RAER SUNSHADES, SURROUND VIEW CAMERA, FRONT VIEW CAMERAS, HEATED SEATS, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, NO ACCIDENT, CLEAN CARFAX REPORT AND MUCH MORE TO MENTION, MUST BE SEEN.

WE PROVIDE YOU FULL HISTORY REPORT ON EVERY VEHICLE. WE WELCOME YOUR TRADE. SAME DAY EASY FINANCE AND LEASE APPROVALS WITH COMPETITIVE RATES. 
ALL VEHICLES CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $499 ( OIL CHANGE INCLUDED ), IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS: VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED. WE DO PROVIDE EXTENDED WARRANTIES WITH TIME OR MILEAGE LIMIT SUITABLE FOR YOUR NEED. WE ARRANGE SHIPPING FOR OUT OF PROVINCE CUSTOMERS. ALL SEASON, WINTER AND SUMMER TIRES ARE AVAILABLE FOR GREAT PRICES.
FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT US AT:
PHONE: 416-661-1515    
TEXT: 647-294-2843
E-MAIL: INFO@CROWNAUTOMOBILE.CA
ADDRESS: 14-4610 DUFFERIN ST, NORTH YORK, ON, M3H 5S4

Safety
  • Fog Lights
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Low Tire Pressure Warning
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Cup Holder
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • dvd player
  • Bluetooth
  • Digital clock
Windows
  • Rear Window Defroster
Additional Features
  • Navigation System
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag
  • Leather Steering Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Crown Automobile

2006 Hummer H3 4dr 4...
 301,000 KM
$5,900 + tax & lic
2012 Toyota Corolla ...
 101,000 KM
$7,900 + tax & lic
2011 Mazda Tribute F...
 125,000 KM
$7,900 + tax & lic
Crown Automobile

Crown Automobile

4610 Dufferin St. Unit 14B, North York, ON M3H 5S4

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

416-661-XXXX

(click to show)

416-661-1515

Send A Message