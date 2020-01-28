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2016 Chevrolet Cruze

LT Limited *CERTIFIED!*|PIONEER|LEATHER|SUNROOF|++

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2016 Chevrolet Cruze

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Location

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$13,995

+ taxes & licensing

  • 71,257KM
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  • Listing ID: 4607670
  • Stock #: H3700
  • VIN: 1G1PF5SB1G7129853
Exterior Colour
Beige
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
**MONTH END SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BEIGE ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, BACKUP CAMERA, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM PIONEER SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER SUNROOF, ON-STAR, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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