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2016 Hyundai Tucson

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2016 Hyundai Tucson

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$20,995

+ taxes & licensing

  • 94,107KM
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  • Listing ID: 4554213
  • Stock #: H3689
  • VIN: KM8J3CA27GU157326
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
**WINTER SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, , BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, AM/FM/SATELLITE, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER PANORAMIC SUNROOF, MULTIPLE DRIVE MODES, BLIND SPOT MONITORING, TRACTION CONTROL, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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