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2016 Jeep Compass

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$14,995

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  • 138,001KM
  • Used
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  • Listing ID: 4378338
  • Stock #: G3592
  • VIN: 1C4NJDAB2GD636089
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
**YEAR-END SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN WHITE ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, SOUND SYSTEM, SUNROOF, POWER OPTIONS, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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