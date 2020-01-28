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2016 Lexus RX 350

F-SPORT AWD *CERTIFIED!*|NAV|PANOROOF|HUD|LEATHER|

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2016 Lexus RX 350

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$39,995

+ taxes & licensing

  • 53,572KM
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  • Listing ID: 4549023
  • Stock #: H3680
  • VIN: 2T2BZMCA1GC026192
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
**WINTER SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN SILVER ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED/COOLED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER PANORAMIC SUNROOF, HEADS UP DISPLAY, MULTI DRIVE MODES, MANUAL SHIFTING CAPABILITY, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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