Menu
Account
Sign In

2016 Lexus RX 350

AWD *CERTIFIED!*|NAV|SUNROOF|LEATHER|SAFETYTECH|++

Watch This Vehicle

2016 Lexus RX 350

AWD *CERTIFIED!*|NAV|SUNROOF|LEATHER|SAFETYTECH|++

Location

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

  1. 4631310
  2. 4631310
  3. 4631310
  4. 4631310
  5. 4631310
  6. 4631310
  7. 4631310
  8. 4631310
  9. 4631310
  10. 4631310
  11. 4631310
  12. 4631310
  13. 4631310
  14. 4631310
  15. 4631310
  16. 4631310
  17. 4631310
  18. 4631310
  19. 4631310
  20. 4631310
  21. 4631310
  22. 4631310
  23. 4631310
  24. 4631310
  25. 4631310
  26. 4631310
  27. 4631310
  28. 4631310
  29. 4631310
  30. 4631310
  31. 4631310
Contact Seller

$37,995

+ taxes & licensing

  • 48,469KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4631310
  • Stock #: H3709
  • VIN: 2T2BZMCA9GC049381
Exterior Colour
Gold
Interior Colour
Cream
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
**MONTH-END SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN GOLD ON MATCHING TWO TONE CREAM AND BROWN INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED/COOLED SEATS, REAR HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, PARK ASSIST, PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIT, APPROACHING VEHICLE ASSIST, CROSS TRAFFIC ASSIST, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER SUNROOF, MULTI DRIVE MODES, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Favorit Motors

2017 Land Rover Rang...
 83,643 KM
$69,995 + tax & lic
2014 Nissan Rogue SL...
 74,387 KM
$15,995 + tax & lic
2018 Hyundai Sonata ...
 64,463 KM
$18,995 + tax & lic
Favorit Motors

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

1-877-464-XXXX

(click to show)

1-877-464-0622

Send A Message