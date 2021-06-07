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2016 Mercedes-Benz GLE

122,102 KM

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2016 Mercedes-Benz GLE

2016 Mercedes-Benz GLE

AMG | BRWN LEATHER | NAVI | XENON | DIESEL

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2016 Mercedes-Benz GLE

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2430 Finch Ave West, North York, ON M9M 2E1

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122,102KM
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  • Listing ID: 7237490
  • Stock #: 9581
  • VIN: 4JGDA2EBXGA799581

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 122,102 KM

Vehicle Description

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OUR NEW LOCATION:

 

2430 FINCH AVE WEST, NORTH YORK, M9M 2E1

 

 

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TOTAL AUTO SALES

 

2430 FINCH AVE WEST, NORTH YORK, M9M 2E1

 

 

 

 

Vehicle Features

AMG
SPORT
DIESEL
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Trailer Hitch
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
HD Radio
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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