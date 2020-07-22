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2016 Tesla Model S

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Favorit Motors

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  • Listing ID: 5597598
  • Stock #: H4005
  • VIN: 5YJSA1E2XGF142969

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Electric
  • Transmission Automatic
  • Mileage 115,173 KM

Vehicle Description

**MONTH-END SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! ELECTRIC POWERED, UNLIMITED FREE SUPERCHARGING, AUTOPILOT, FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, AM/FM/SATELLITE/SPOTIFY, WEB BROWSER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, PANORAMIC SUNROOF, SPORT MODE, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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