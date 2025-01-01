$29,995+ taxes & licensing
2016 Tesla Model X
90D|HIGHWAYAUTOPILOT|NAV|6PASSENGER|FALCONDOORS|++
Location
Favorit Motors
100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9
1-877-464-0622
$29,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Electric
- Stock # O6506A
- Mileage 202,185 KM
Vehicle Description
**MONTH-END SPECIAL!** FULLY ELECTRIC, FEATURING : HIGHWAY AUTOPILOT, 6 PASSENGER SEATING, POWER FALCON WING REAR DOORS, POWER FRONT DOORS, BIODEFENSE MODE, HEIGHT ADJUSTABLE SUSPENSION, SUMMON(BETA), AUTOSTEER(BETA), HIGHLY EQUIPPED, VERY CLEAN! FINISHED IN GRAY ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED VEGAN LEATHER SEATS, WOOD TRIMS, ALL HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, TRAFFIC AWARE CRUISE CONTROL, FORWARD COLLISION WARNING, LANE DEPARTURE AVOIDANCE, AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, OBSTACLE AWARE ACCELERATION, AM, FM, SATELLITE, STREAMING, SPOTIFY, TUNEIN, TIDAL, BLUETOOTH, TOYBOX, ARCADE GAMES, BROWSER, ROMANCE MODE, ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER TRUNK, POWER FOLDING MIRRORS, AND MUCH MORE!!!
**As per OMVIC regulations, this vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification is available for $899.** All our vehicles are in excellent condition and have been fully inspected by an in-house licensed mechanic.
The advertised price is a finance only price, if you wish to purchase the vehicle for cash additional $2,000 surcharge will apply. Applicable prices and special offers are subject to change with or without notice and shall be at the full discretion of Favorit Motors.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
