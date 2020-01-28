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2016 Toyota Venza

4dr Wgn AWD, LIMITED, NAV, LEATHER, SUNROOF

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2016 Toyota Venza

4dr Wgn AWD, LIMITED, NAV, LEATHER, SUNROOF

Location

Crown Automobile

4610 Dufferin St. Unit 14B, North York, ON M3H 5S4

416-661-1515

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$22,900

+ taxes & licensing

  • 88,000KM
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  • Listing ID: 4605984
  • Stock #: 16TO88G
  • VIN: 4T3BA3BB2GU076749
Exterior Colour
Dark Grey
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

2016 TOYOTA VENZA LIMITED ALL WHEEL DRIVE, LOADED WITH NAVIGATION, LEATHER SEATS, JBL SOUND SYSTEM, PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, REAR VIEW CAMERA, BLUETOOTH PHONE AND AUDIO, POWER TRUNK, NO ACCIDENT AND MUCH MORE TO MENTION, MUST BE SEEN.

WE PROVIDE YOU FULL HISTORY REPORT ON EVERY VEHICLE. WE WELCOME YOUR TRADE. SAME DAY EASY FINANCE AND LEASE APPROVALS WITH COMPETITIVE RATES. 
ALL VEHICLES CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $499 ( OIL CHANGE INCLUDED ), IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS: VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED. WE DO PROVIDE EXTENDED WARRANTIES WITH TIME OR MILEAGE LIMIT SUITABLE FOR YOUR NEED. WE ARRANGE SHIPPING FOR OUT OF PROVINCE CUSTOMERS. ALL SEASON, WINTER AND SUMMER TIRES ARE AVAILABLE FOR GREAT PRICES.
FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT US AT:
PHONE: 416-661-1515    
TEXT: 647-294-2843
E-MAIL: INFO@CROWNAUTOMOBILE.CA
ADDRESS: 14-4610 DUFFERIN ST, NORTH YORK, ON, M3H 5S4

Safety
  • Fog Lights
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Low Tire Pressure Warning
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Cup Holder
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Windows
  • Rear Window Defroster
Additional Features
  • BACKUP CAMERA
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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