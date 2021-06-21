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2016 Volkswagen Golf

129,210 KM

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Modena Fine Cars

647-896-3443

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2016 Volkswagen Golf

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1.8T S PZEV

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5 St. Regis Cres, Unit 5, North York, ON M3J 1Y9

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129,210KM
Used
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  • Listing ID: 7411880
  • Stock #: 4103
  • VIN: 3VW117AU3GM069281

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Transmission Manual / Standard
  • Stock # 4103
  • Mileage 129,210 KM

Vehicle Features

Traction Control
Stability Control
Power Brakes
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Cruise Control
Compass
Cargo Area Light
Air filtration
AM/FM Radio
Trip Odometer
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Halogen Headlights
Clock
Front Floor Mats
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
rear window defogger
Cloth Upholstery
Leather shift knob trim
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Engine immobilizer anti-theft system
4-Wheel ABS
Retained Accessory Power
digital odometer
Energy absorbing steering column
Front Reading Lights
Front assist handle
Rearview Camera System
Front cupholders
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Adjustable rear headrests
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
3-point front seatbelts
Safety brake pedal system
Black window trim
SIRIUSXM Satellite Radio
3.39 Axle Ratio
Multi-function display
Impact Absorbing Bumpers
2-stage unlocking doors
Automatic hazard warning lights
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
0.4 REAR BRAKE WIDTH
2.8 TURNS LOCK-TO-LOCK
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
8 TOTAL SPEAKERS
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
HARD CARGO COVER
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
LUMBAR DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
LUMBAR PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
1.0 FRONT BRAKE WIDTH
13.6 STEERING RATIO
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
COOLED COMPARTMENT STORAGE
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS

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