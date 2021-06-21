2016 Volkswagen Golf

- Listing ID: 7411880
- Stock #: 4103
- VIN: 3VW117AU3GM069281
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Exterior Colour
Red
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Interior Colour
Black
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Body Style
Hatchback
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Transmission
Manual / Standard
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Stock #
4103
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Mileage
129,210 KM
Front side curtain airbags
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Variable intermittent front wipers
Adjustable front headrests
Manual day/night rearview mirror
Engine immobilizer anti-theft system
Energy absorbing steering column
Leather steering wheel trim
Adjustable rear headrests
Front Seatbelt Pretensioners
speed sensitive volume control
Electronic brakeforce distribution
Safety brake pedal system
Automatic hazard warning lights
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SIDE IMPACT DOOR BEAMS BODY SIDE REINFORCEMENTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
DIAMETER 19 MM REAR STABILIZER BAR
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
LUMBAR DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
LUMBAR PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
COOLED COMPARTMENT STORAGE
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
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