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2016 Volkswagen Jetta

Sedan 1.4TSI TRENDLINE A/C BLUETOOTH CAMERA 123K

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2016 Volkswagen Jetta

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Location

Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

1235 - 1237 Finch Ave. W., North York, ON M3J 2G4

416-633-8188

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  • 123,499KM
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  • Listing ID: 4469046
  • Stock #: 284138
Exterior Colour
White
Interior Colour
Gray
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

1OWNER OFF LEASE, LEASED IN 2015 AND SERVICED IN 2017 AND 2018 IN VOLKSWAGEN STORE ......SEDAN,.........AUTOMATIC............A/C........CRUISE CONTROL.........HEATED SEATS...........BLUETOOTH........ ALLOY WHEELS........KEYLESS ENTRY AND MUCH MORE......**0 DOWN! No PAYMENT FOR 6 MONTHS AVAILABLE O.A.C**........100% APPLICATIONS ACCEPTED......FINANCE ANY CAR, ANY CREDIT!!!!...............* WE FINANCE EVERYONE(CALL FOR DETAILS)* .....APPLY TODAY, DRIVE TODAY!.......FINANCING FROM 4.99% O.A.C. PLEASE CALL FOR MORE INFO........OPEN 7 DAYS A WEEK!!........HEATED INDOOR SHOWROOM!!!.......OUR VEHICLES ARE IN SHOWROOM CONDITION..............WE TAKE PRIDE IN OUR CUSTOMER SERVICE.......... FOR OUR FULL INVENTORY AND MORE PICTURES PLEASE VISIT US AT WWW.NEXCAR.CA.............WE COULD SHIP YOUR DREAM VEHICLE TO ANYWHERE IN CANADA FOR A VERY COMPETITIVE PRICE!!!! PLEASE CALL FOR MORE INFO....................Thank you for considering NEXCAR AUTO SALES & LEASING INC..............**Accrued interest must be paid on 6 month payment deferral**...........................AT NEXCAR AUTO SALES & LEASING INC. WE ARE SERVING OUR CLIENTS FROM: G.T.A, Toronto, Barrie, Oshawa, Scarborough, Mississauga, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, Hamilton, Burlington, Brampton, Waterloo, London, Milton, Oakville, Milton, Newmarket, Aurora and Kitchener.....................VEHICLES ARE NOT DRIVABLE IF NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED,CERTIFICATION PACKAGE IS AVAILABLE FOR $599 + TAX & LICENSING ARE EXTRA

Power Options
  • Power Windows
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
Seating
  • Heated Seats
Additional Features
  • BACKUP CAMERA
  • Manual
  • FWD

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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