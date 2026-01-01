$99,995+ taxes & licensing
2017 Bentley Bentayga
W12|AWD|NAV|MASSAGE|NIGHTVISION|REDLEATHER|HUD|360
Location
Favorit Motors
100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9
647-250-1016
$99,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 12-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # P6862
- Mileage 87,933 KM
Vehicle Description
**NEW-YEAR SPECIAL!** FEATURING : 6.0L W12 TWIN TURBO POWERED, AWD, MASSAGE SEATS, NIGHT VISION, HEADS UP DISPLAY, REAR PASSENGER FOLDING TABLES, REMOVABLE REAR TOUCHSCREEN CONTROLLER TABLET, DIGITAL GAUGE CLUSTER NAVIGATION DISPLAY, HEIGHT ADJUSTABLE SUSPENSION, MULTI DRIVE AND TERRAIN MODES, OFFROAD DISPLAYS, HIGHLY LOADED, VERY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING RED INTERIOR, BENTLEY CROSS STITCHED LEATHER SEATS, HEATED/COOLED SEATS, REAR HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, 360 BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, BENTLEY SAFEGUARD, BLIND SPOT ASSIST, LANE ASSIST, DISTANCE MONITOR, TRAFFIC ASSIST, RAIN SENSOR, AM, FM, SATELLITE, AUX, JUKEBOX, BLUETOOTH, BENTLEY ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM NAIM FOR BENTLEY SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER TRUNK, POWER WINDOW SHADES, MULTI ASHTRAYS, HIGHLY ADJUSTABLE POWER SEATS, POWER FOLDING MIRRORS, AND MUCH MORE!!!
**As per OMVIC regulations, this vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification is available for $899.** All our vehicles are in excellent condition and have been fully inspected by an in-house licensed mechanic.
The advertised price is a finance only price, if you wish to purchase the vehicle for cash additional $2,000 surcharge will apply. Applicable prices and special offers are subject to change with or without notice and shall be at the full discretion of Favorit Motors.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
