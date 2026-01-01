Menu
Account
Sign In
**NEW-YEAR SPECIAL!** FEATURING : 6.0L W12 TWIN TURBO POWERED, AWD, MASSAGE SEATS, NIGHT VISION, HEADS UP DISPLAY, REAR PASSENGER FOLDING TABLES, REMOVABLE REAR TOUCHSCREEN CONTROLLER TABLET, DIGITAL GAUGE CLUSTER NAVIGATION DISPLAY, HEIGHT ADJUSTABLE SUSPENSION, MULTI DRIVE AND TERRAIN MODES, OFFROAD DISPLAYS, HIGHLY LOADED, VERY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING RED INTERIOR, BENTLEY CROSS STITCHED LEATHER SEATS, HEATED/COOLED SEATS, REAR HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, 360 BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, BENTLEY SAFEGUARD, BLIND SPOT ASSIST, LANE ASSIST, DISTANCE MONITOR, TRAFFIC ASSIST, RAIN SENSOR, AM, FM, SATELLITE, AUX, JUKEBOX, BLUETOOTH, BENTLEY ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM NAIM FOR BENTLEY SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER TRUNK, POWER WINDOW SHADES, MULTI ASHTRAYS, HIGHLY ADJUSTABLE POWER SEATS, POWER FOLDING MIRRORS, AND MUCH MORE!!! **As per OMVIC regulations, this vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification is available for $899.** All our vehicles are in excellent condition and have been fully inspected by an in-house licensed mechanic. The advertised price is a finance only price, if you wish to purchase the vehicle for cash additional $2,000 surcharge will apply. Applicable prices and special offers are subject to change with or without notice and shall be at the full discretion of Favorit Motors.

2017 Bentley Bentayga

87,933 KM

Details Description

$99,995

+ taxes & licensing
Make it Yours

2017 Bentley Bentayga

W12|AWD|NAV|MASSAGE|NIGHTVISION|REDLEATHER|HUD|360

Watch This Vehicle
13489916

2017 Bentley Bentayga

W12|AWD|NAV|MASSAGE|NIGHTVISION|REDLEATHER|HUD|360

Location

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

647-250-1016

  1. 13489916.776295812?w=160&h=120&q=80&oid=28178
  2. 13489916
  3. 13489916
  4. 13489916
  5. 13489916
  6. 13489916
  7. 13489916
  8. 13489916
  9. 13489916
  10. 13489916
  11. 13489916
  12. 13489916
  13. 13489916
  14. 13489916
  15. 13489916
  16. 13489916
  17. 13489916
  18. 13489916
  19. 13489916
  20. 13489916
  21. 13489916
  22. 13489916
  23. 13489916
  24. 13489916
  25. 13489916
  26. 13489916
  27. 13489916
  28. 13489916
  29. 13489916
  30. 13489916
  31. 13489916
  32. 13489916
  33. 13489916
  34. 13489916
  35. 13489916
  36. 13489916
  37. 13489916
  38. 13489916
  39. 13489916
  40. 13489916
  41. 13489916
  42. 13489916
  43. 13489916
  44. 13489916
  45. 13489916
  46. 13489916
  47. 13489916
  48. 13489916
  49. 13489916
Contact Seller

$99,995

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
87,933KM
VIN SJAAC2ZV1HC014023

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Red
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 12-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # P6862
  • Mileage 87,933 KM

Vehicle Description

**NEW-YEAR SPECIAL!** FEATURING : 6.0L W12 TWIN TURBO POWERED, AWD, MASSAGE SEATS, NIGHT VISION, HEADS UP DISPLAY, REAR PASSENGER FOLDING TABLES, REMOVABLE REAR TOUCHSCREEN CONTROLLER TABLET, DIGITAL GAUGE CLUSTER NAVIGATION DISPLAY, HEIGHT ADJUSTABLE SUSPENSION, MULTI DRIVE AND TERRAIN MODES, OFFROAD DISPLAYS, HIGHLY LOADED, VERY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING RED INTERIOR, BENTLEY CROSS STITCHED LEATHER SEATS, HEATED/COOLED SEATS, REAR HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, 360 BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, BENTLEY SAFEGUARD, BLIND SPOT ASSIST, LANE ASSIST, DISTANCE MONITOR, TRAFFIC ASSIST, RAIN SENSOR, AM, FM, SATELLITE, AUX, JUKEBOX, BLUETOOTH, BENTLEY ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM NAIM FOR BENTLEY SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER TRUNK, POWER WINDOW SHADES, MULTI ASHTRAYS, HIGHLY ADJUSTABLE POWER SEATS, POWER FOLDING MIRRORS, AND MUCH MORE!!!


**As per OMVIC regulations, this vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification is available for $899.** All our vehicles are in excellent condition and have been fully inspected by an in-house licensed mechanic.


The advertised price is a finance only price, if you wish to purchase the vehicle for cash additional $2,000 surcharge will apply. Applicable prices and special offers are subject to change with or without notice and shall be at the full discretion of Favorit Motors.

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Favorit Motors

Used 2020 Jeep Grand Cherokee Trackhawk|707HP|4X4|NO LUX TAX|SUPERCHARGED|CARBON for sale in North York, ON
2020 Jeep Grand Cherokee Trackhawk|707HP|4X4|NO LUX TAX|SUPERCHARGED|CARBON 37,632 KM $114,995 + tax & lic
Used 2017 Bentley Bentayga W12|AWD|NAV|MASSAGE|NIGHTVISION|REDLEATHER|HUD|360 for sale in North York, ON
2017 Bentley Bentayga W12|AWD|NAV|MASSAGE|NIGHTVISION|REDLEATHER|HUD|360 87,933 KM $99,995 + tax & lic
Used 2023 BMW iX xDrive50|AWD|NAV|MASSAGE|ELECTROCHROMICPANOROOF|++ for sale in North York, ON
2023 BMW iX xDrive50|AWD|NAV|MASSAGE|ELECTROCHROMICPANOROOF|++ 83,648 KM $57,995 + tax & lic

Email Favorit Motors

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Favorit Motors

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-250-XXXX

(click to show)

647-250-1016

Quick Links
Directions Website Inventory
$99,995

+ taxes & licensing>

Favorit Motors

647-250-1016

2017 Bentley Bentayga