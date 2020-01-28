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2017 BMW X1

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100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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  • 43,129KM
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  • Listing ID: 4549032
  • Stock #: H3684
  • VIN: WBXHT3C33H5F83069
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
**WINTER SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN WHITE ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, HEADS UP DISPLAY, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, OBSTACLE MARKING, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER PANORAMIC SUNROOF, SPORT/ECO MODE, MANUAL SHIFTING CAPABILITY, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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