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2017 BMW X5

79,875 KM

Details Description Features

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Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

416-633-8188

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2017 BMW X5

2017 BMW X5

xDrive35i PANO/ROOF NAVI LEATHER 360 CAMERA H/SEAT

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2017 BMW X5

xDrive35i PANO/ROOF NAVI LEATHER 360 CAMERA H/SEAT

Location

Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

1235 - 1237 Finch Ave. W., North York, ON M3J 2G4

416-633-8188

  1. 1632172597
  2. 1632172604
  3. 1632172615
  4. 1632172625
  5. 1632172633
  6. 1632172639
  7. 1632172643
  8. 1632172652
  9. 1632172658
  10. 1632172665
  11. 1632172669
  12. 1632172677
  13. 1632172681
  14. 1632172690
  15. 1632172698
  16. 1632172704
  17. 1632172707
  18. 1632172710
  19. 1632172715
  20. 1632172720
  21. 1632172740
  22. 1632172747
  23. 1632172758
  24. 1632172775
  25. 1632172787
  26. 1632172844
  27. 1632172852
  28. 1632172856
  29. 1632172869
  30. 1632172877
  31. 1632172885
  32. 1632172904
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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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79,875KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7656268
  • Stock #: V70707

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 79,875 KM

Vehicle Description

1 OWNER OFF LEASE, LEASED IN 2016 AND SERVICED IN 2018 AND 2019 IN BMW STORE.......SUV.....................X DRIVE.......PREMIUM + NAVIGATION AND TECHNOLOGY PACKAGE..............AUTOMATIC....................NAVIGATION...................LEATHER INT...............PANORAMIC ROOF...............AWD...........CAMERA.................A/C............PARKING ASSIST..........BLIND SPOT MONITORING.........HEADS UP DISPLAY..........REAR HEATED SEATS.................REAR SUN SHADES........................APPLE CAR PLAY,,,,,,,,,,,ADAPTIVE CRUISE CONTROL...............360 CAMERA........................SOFT CLOSING DOORS...............WIRELESS CHARGER........ALLOY WHEELS................CRUISE CONTROL................HEATED SEATS.......................KEYLESS ENTRY AND MUCH MORE......**0 DOWN! No PAYMENT FOR 6 MONTHS AVAILABLE O.A.C**........100% APPLICATIONS ACCEPTED......FINANCE ANY CAR, ANY CREDIT!!!!...............* WE FINANCE EVERYONE(CALL FOR DETAILS)* .....APPLY TODAY, DRIVE TODAY!.......FINANCING FROM 4.99% O.A.C. PLEASE CALL FOR MORE INFO......OPEN 7 DAYS A WEEK!!......HEATED INDOOR SHOWROOM!!!.......OUR VEHICLES ARE IN SHOWROOM CONDITION........... Fair pricing.........haggle free.......... hassle free.........WE TAKE PRIDE IN OUR CUSTOMER SERVICE.......... FOR OUR FULL INVENTORY AND MORE PICTURES PLEASE VISIT US AT WWW.NEXCAR.CA.............WE COULD SHIP YOUR DREAM VEHICLE TO ANYWHERE IN CANADA FOR A VERY COMPETITIVE PRICE!!!! PLEASE CALL FOR MORE INFO........................Thank you for considering NEXCAR AUTO SALES & LEASING INC..............**Accrued interest must be paid on 6 month payment deferral**...........................AT NEXCAR AUTO SALES & LEASING INC. WE ARE SERVING OUR CLIENTS FROM: G.T.A, Toronto, Barrie, Oshawa, Scarborough, Mississauga, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, Hamilton, Burlington, Brampton, Waterloo, London, Milton, Oakville, Milton, Newmarket, Aurora and Kitchener....................VEHICLES ARE NOT DRIVABLE IF NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED,CERTIFICATION PACKAGE IS AVAILABLE FOR $899 + TAX & LICENSING ARE EXTRA..............................................................................................................................................................................................................................................PURCHASE YOUR DREAM VEHICLE FROM ANYWHERE IN CANADA FROM THE COMFORT OF YOUR HOME ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................JUST FOLLOW THESE SIMPLE STEPS .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................A- Chose your vehicle .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................B- Message us at info@nexcar.ca or 647 699-8214 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C- Apply for financing ( If you need ) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................D- Have your vehicle delivered to your home (SHIPPING COST MAY APPLY,ASK YOUR SALES REPRESENTATIVE)

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Running Boards/Side Steps
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Liftgate
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Anti-Theft System
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Push Button Start
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cargo shade
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Rear Seat Audio Controls
HD Radio
SiriusXM Radio
Apple CarPlay
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Warranty Available
Air Suspension
Panoramic Roof
Woodgrain Interior Trim
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Heads-Up Display
Entertainment System
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Night Vision
Telematics
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
WiFi Hotspot
Hands-Free Liftgate
Automatic Parking
Lane Keeping Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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