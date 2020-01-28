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2017 Cadillac ATS

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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  • 73,717KM
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  • Listing ID: 4549014
  • Stock #: H3678
  • VIN: 1G6AH5RX3H0187274
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
**WINTER SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, AM/FM/SATELLITE/APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER SUNROOF, TEEN DRIVER AND VALET MODE, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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