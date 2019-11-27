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2017 Dodge Journey

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$17,995

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  • 61,185KM
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  • Listing ID: 4378356
  • Stock #: G3612
  • VIN: 3C4PDCCG5HT552945
Exterior Colour
Green
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
**YEAR-END SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN GREEN ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED SEATS, HEATED SEATS AM/FM/CD PLAYER, ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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