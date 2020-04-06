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2017 Ford Escape

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$19,995

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  • 119,801KM
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  • Listing ID: 4852104
  • Stock #: H3763
  • VIN: 1FMCU9J95HUA05441
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

**SPRING SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN WHITE ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SONY SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER PANORAMIC SUNROOF, PARK ASSIST, LANE ASSIST, FLEX FUEL, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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