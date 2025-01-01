$13,999+ taxes & licensing
2017 GMC Terrain
SLE AWD *SAFETY INCL*LOW KMS*FINANCING*
Location
Auto Resale Inc.
56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4
647-862-7904
Certified
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 104,780 KM
Vehicle Description
**SAFETY INCLUDED**LOW KMS**4CYL AWD**FINANCING AVAILABLE**WARRANTY INCLUDED**
2017 GMC TERRAIN SLE1 AWD SUV FOR SALE!! BEAUTIFUL LOW KM TRUCK WITH A CLEAN RUST FREE BODY AND PERFECT AWD SYSTEM!! THIS VEHICLE INCLUDES 18" ALLOY WHEELS WITH PIRELLI ALL SEASON TIRES, CLEAN RUST FREE BODY AND CLEAN BLACK CLOTH INTERIOR, STEERING WHEEL CONTROLS, BLUETOOTH CONNECTIVITY, CRUISE CONTROL, POWER HEATED MIRRORS, TOUCH SCREEN INFOTAINMENT, EXTERIOR CHROME TRIM, AC WITH CLIMATE CONTROL, BACK UP CAMERA, POWER WINDOWS, AND MUCH MORE!! THIS VEHICLE IS BEING SOLD CERTIFIED WITH A SAFETY STANDARDS CERTIFICATE INCLUDED FOR THE CHEAP PRICE OF $13,999 + TAX AND LICENSING!! THIS PRICE INCLUDES A 6 MONTH POWERTRAIN WARRANTY, FINANCING AVAILABLE!!
***BY APPOINTMENT ONLY***
TO BOOK AN APPOINTMENT OR TO RECEIVE A FREE COPY OF THE CARFAX PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904
Auto Resale Inc
56 Martin Ross Ave
North York, ON M3J 2L4
647-862-7904
Vehicle Features
