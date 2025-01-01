Menu
**SAFETY INCLUDED**LOW KMS**4CYL AWD**FINANCING AVAILABLE**WARRANTY INCLUDED**

2017 GMC TERRAIN SLE1 AWD SUV FOR SALE!! BEAUTIFUL LOW KM TRUCK WITH A CLEAN RUST FREE BODY AND PERFECT AWD SYSTEM!! THIS VEHICLE INCLUDES 18 ALLOY WHEELS WITH PIRELLI ALL SEASON TIRES, CLEAN RUST FREE BODY AND CLEAN BLACK CLOTH INTERIOR, STEERING WHEEL CONTROLS, BLUETOOTH CONNECTIVITY, CRUISE CONTROL, POWER HEATED MIRRORS, TOUCH SCREEN INFOTAINMENT, EXTERIOR CHROME TRIM, AC WITH CLIMATE CONTROL, BACK UP CAMERA, POWER WINDOWS, AND MUCH MORE!! THIS VEHICLE IS BEING SOLD CERTIFIED WITH A SAFETY STANDARDS CERTIFICATE INCLUDED FOR THE CHEAP PRICE OF $13,999 + TAX AND LICENSING!! THIS PRICE INCLUDES A 6 MONTH POWERTRAIN WARRANTY, FINANCING AVAILABLE!! 

***BY APPOINTMENT ONLY***

TO BOOK AN APPOINTMENT OR TO RECEIVE A FREE COPY OF THE CARFAX PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904 

Auto Resale Inc 
56 Martin Ross Ave 
North York, ON M3J 2L4
647-862-7904

2017 GMC Terrain

104,780 KM

$13,999

+ taxes & licensing
2017 GMC Terrain

SLE AWD *SAFETY INCL*LOW KMS*FINANCING*

13168748

2017 GMC Terrain

SLE AWD *SAFETY INCL*LOW KMS*FINANCING*

Auto Resale Inc.

56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4

647-862-7904

Certified

This vehicle is Safety Certified.
$13,999

+ taxes & licensing

Used
104,780KM
Excellent Condition
VIN 2GKFLTEK8H6224945

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 104,780 KM

**SAFETY INCLUDED**LOW KMS**4CYL AWD**FINANCING AVAILABLE**WARRANTY INCLUDED**

 

2017 GMC TERRAIN SLE1 AWD SUV FOR SALE!! BEAUTIFUL LOW KM TRUCK WITH A CLEAN RUST FREE BODY AND PERFECT AWD SYSTEM!! THIS VEHICLE INCLUDES 18" ALLOY WHEELS WITH PIRELLI ALL SEASON TIRES, CLEAN RUST FREE BODY AND CLEAN BLACK CLOTH INTERIOR, STEERING WHEEL CONTROLS, BLUETOOTH CONNECTIVITY, CRUISE CONTROL, POWER HEATED MIRRORS, TOUCH SCREEN INFOTAINMENT, EXTERIOR CHROME TRIM, AC WITH CLIMATE CONTROL, BACK UP CAMERA, POWER WINDOWS, AND MUCH MORE!! THIS VEHICLE IS BEING SOLD CERTIFIED WITH A SAFETY STANDARDS CERTIFICATE INCLUDED FOR THE CHEAP PRICE OF $13,999 + TAX AND LICENSING!! THIS PRICE INCLUDES A 6 MONTH POWERTRAIN WARRANTY, FINANCING AVAILABLE!! 

***BY APPOINTMENT ONLY***

TO BOOK AN APPOINTMENT OR TO RECEIVE A FREE COPY OF THE CARFAX PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904 

 

Auto Resale Inc 

56 Martin Ross Ave 

North York, ON M3J 2L4

647-862-7904

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Privacy Glass

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
WiFi Hotspot

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Warranty Available
Warranty Included

Climate Control

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Automatic High Beams

Telematics
Navigation from Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Auto Resale Inc.

Auto Resale Inc.

56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4
$13,999

+ taxes & licensing>

Auto Resale Inc.

647-862-7904

2017 GMC Terrain