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2017 Honda Civic

93,965 KM

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Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

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2017 Honda Civic

2017 Honda Civic

SPORT MANUAL A/C H/SEATS BACK UP CAM SUNROOF 93K

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2017 Honda Civic

SPORT MANUAL A/C H/SEATS BACK UP CAM SUNROOF 93K

Location

Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

1235 - 1237 Finch Ave. W., North York, ON M3J 2G4

416-633-8188

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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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93,965KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 7459508
  • Stock #: 302811

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 302811
  • Mileage 93,965 KM

Vehicle Description

1 OWNER OFF LEASE, LEASED IN 2016 AND SERVICED IN 2018 AND 2019 IN HONDA STORE........FULL SERVICE RECORDS........SEDAN............MANUAL...........POWER SUNROOF............BLIND SPOT CAMERA..........BACKUP CAMERA..........A/C...........CRUISE CONTROL.........BLUETOOTH..........HEATED SEATS.................APPLE CARPLAY..................KEYLESS ENTRY AND MUCH MORE......**0 DOWN! No PAYMENT FOR 6 MONTHS AVAILABLE O.A.C**........100% APPLICATIONS ACCEPTED......FINANCE ANY CAR, ANY CREDIT!!!!...............* WE FINANCE EVERYONE(CALL FOR DETAILS)* .....APPLY TODAY, DRIVE TODAY!.......FINANCING FROM 4.99% O.A.C. PLEASE CALL FOR MORE INFO......OPEN 7 DAYS A WEEK!!......HEATED INDOOR SHOWROOM!!!.......OUR VEHICLES ARE IN SHOWROOM CONDITION....................WE TAKE PRIDE IN OUR CUSTOMER SERVICE.......... FOR OUR FULL INVENTORY AND MORE PICTURES PLEASE VISIT US AT WWW.NEXCAR.CA.............WE COULD SHIP YOUR DREAM VEHICLE TO ANYWHERE IN CANADA FOR A VERY COMPETITIVE PRICE!!!! PLEASE CALL FOR MORE INFO....................Thank you for considering NEXCAR AUTO SALES & LEASING INC..............**Accrued interest must be paid on 6 month payment deferral**...........................AT NEXCAR AUTO SALES & LEASING INC. WE ARE SERVING OUR CLIENTS FROM: G.T.A, Toronto, Barrie, Oshawa, Scarborough, Mississauga, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, Hamilton, Burlington, Brampton, Waterloo, London, Milton, Oakville, Milton, Newmarket, Aurora and Kitchener.....................VEHICLES ARE NOT DRIVABLE IF NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED,CERTIFICATION PACKAGE IS AVAILABLE FOR $599 + TAX & LICENSING ARE EXTRA..............................................................................................................................................................................................................................................PURCHASE YOUR DREAM VEHICLE FROM ANYWHERE IN CANADA FROM THE COMFORT OF YOUR HOME ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................JUST FOLLOW THESE SIMPLE STEPS .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................A- Chose your vehicle .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................B- Message us at info@nexcar.ca or 647 699-8214 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C- Apply for financing ( If you need ) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................D- Have your vehicle delivered to your home (SHIPPING COST MAY APPLY,ASK YOUR SALES REPRESENTATIVE).......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Temporary spare tire
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
AM/FM Radio
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Turbocharged
Telematics
Keyless Start
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

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