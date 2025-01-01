$22,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2017 Jaguar F-PACE
35t R-Sport
2017 Jaguar F-PACE
35t R-Sport
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$22,950
+ taxes & licensing
Used
129,731KM
Other / Unsure Condition
VIN SADCL2BVXHA076246
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Mileage 129,731 KM
Vehicle Description
2017 JAGUAR F- PACE R- SPORT 35T V6 BLACK on BLACK FULLY LOADED.
******* NO ACCIDENTS ********
***** FULL SERVICE RECORDS TO DATE >>>>>>>
Tax and Licensing Fees are EXTRA **** Financing is available!**** All vehicles can be certified for an additional $799.- If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified. Dynamic Fine Motors is a well established dealer, We pride ourselves on how we maintain relationships with our clients, making customer service our first priority. We always aim to keep our large indoor showroom stocked with a diverse inventory, containing the right car for any type of customer. If financing is needed, we provide on-the-spot financing on all vehicle makes and models. Take a look online at dynamicfinemotors.ca or come to our establishment at 5161 Steeles Ave W, North York, to take a look at what we have. Looking forward to seeing you!
******* NO ACCIDENTS ********
***** FULL SERVICE RECORDS TO DATE >>>>>>>
Tax and Licensing Fees are EXTRA **** Financing is available!**** All vehicles can be certified for an additional $799.- If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified. Dynamic Fine Motors is a well established dealer, We pride ourselves on how we maintain relationships with our clients, making customer service our first priority. We always aim to keep our large indoor showroom stocked with a diverse inventory, containing the right car for any type of customer. If financing is needed, we provide on-the-spot financing on all vehicle makes and models. Take a look online at dynamicfinemotors.ca or come to our establishment at 5161 Steeles Ave W, North York, to take a look at what we have. Looking forward to seeing you!
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Rear Cross Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Power Options
Power Windows
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Heated Steering Wheel
Aluminum Interior Accents
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Air filtration
Front overhead console
Leatherette dash trim
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Trim
Leather upholstery
Convenience
Clock
External temperature display
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Rear Privacy Glass
Black window trim
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
3.73 Axle Ratio
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Drive mode selector
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
trailer stability control
Aluminum shift knob trim
FRONT PARKING SENSORS
speed sensitive volume control
Headlight cleaners
Leather door trim
3-point front seatbelts
Led Headlights
10 total speakers
Multi-function display
Auto Start/Stop
Regenerative braking system
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
Driver attention alert system
Humidity/dewpoint sensors
Lane deviation sensors
Auto-Dimming Side Mirrors
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
130 AMPS ALTERNATOR
1 SUBWOOFER
2.5 TURNS LOCK-TO-LOCK
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
4-WAY POWER LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENT
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
5 WHEEL SPOKES
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
380 WATTS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
INCONTROL INFOTAINMENT
MEMORY CARD NAVIGATION SYSTEM
MERIDIAN PREMIUM BRAND
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
STAINLESS STEEL DOOR SILL TRIM
CORNERING FRONT FOG LIGHTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
PERIMETER ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
INCONTROL SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dynamic Fine Motors
2014 Mercedes-Benz C-Class C 300/LOW MILEAGE/ONE OWNER/SUNROOF 78,722 KM $13,950 + tax & lic
2011 BMW 1 Series 135I/MANUAL/LEATHER/LOW MILEAGE/RARE CAR 86,092 KM $9,950 + tax & lic
2018 Subaru Outback 2.5I TOURING/SUNROOF/REAR CAMERA 120,499 KM $18,950 + tax & lic
Email Dynamic Fine Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$22,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2017 Jaguar F-PACE