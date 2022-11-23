$33,990+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-633-8188
2017 Jaguar F-PACE
35t R-Sport AWD LEATHER PANO/ROOF NAVI HUD CAMERA
Location
Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.
1235 - 1237 Finch Ave. W., North York, ON M3J 2G4
416-633-8188
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$33,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9366880
- Stock #: 8212
Vehicle Details
- Exterior Colour Tan
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 90,107 KM
Vehicle Description
LEASED IN 2016 AND SERVICED IN 2018-2019 AND 2020 IN A JAGUAR STORE.......SUV.............SPORT + NAVIGATION AND TECHNOLOGY PACKAGE........AWD........AUTOMATIC..........NAVIGATION..........LEATHER INT...............PANORAMIC ROOF...............AWD...........360 CAMERA............APPLE CARPLAY............MERIDIAN SOUND SYSTEM.........HEATED STEERING................KEYLESS GO................A/C............PARKING ASSIST..........BLIND SPOT MONITORING.........HEADS UP DISPLAY..............ALLOY WHEELS.........LANE ASSISSTENT..........CRUISE CONTROL................HEATED SEATS...........HEATED STEERING WHEEL..................APPLE CARPLAY...........KEYLESS ENTRY AND MUCH MORE......
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Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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