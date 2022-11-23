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2017 Jaguar F-PACE

90,107 KM

Details Description Features

$33,990

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$33,990

+ taxes & licensing

Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

416-633-8188

Contact Seller
2017 Jaguar F-PACE

2017 Jaguar F-PACE

35t R-Sport AWD LEATHER PANO/ROOF NAVI HUD CAMERA

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2017 Jaguar F-PACE

35t R-Sport AWD LEATHER PANO/ROOF NAVI HUD CAMERA

Location

Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

1235 - 1237 Finch Ave. W., North York, ON M3J 2G4

416-633-8188

Contact Seller
Certification icon

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$33,990

+ taxes & licensing

90,107KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9366880
  • Stock #: 8212

Vehicle Details

  • Exterior Colour Tan
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 90,107 KM

Vehicle Description

LEASED IN 2016 AND SERVICED IN 2018-2019 AND 2020 IN A JAGUAR STORE.......SUV.............SPORT + NAVIGATION AND TECHNOLOGY PACKAGE........AWD........AUTOMATIC..........NAVIGATION..........LEATHER INT...............PANORAMIC ROOF...............AWD...........360 CAMERA............APPLE CARPLAY............MERIDIAN SOUND SYSTEM.........HEATED STEERING................KEYLESS GO................A/C............PARKING ASSIST..........BLIND SPOT MONITORING.........HEADS UP DISPLAY..............ALLOY WHEELS.........LANE ASSISSTENT..........CRUISE CONTROL................HEATED SEATS...........HEATED STEERING WHEEL..................APPLE CARPLAY...........KEYLESS ENTRY AND MUCH MORE......
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Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Power Steering
Push Button Start
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Bluetooth

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

1235 - 1237 Finch Ave. W., North York, ON M3J 2G4

Call Dealer

416-633-XXXX

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416-633-8188

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