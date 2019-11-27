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2017 Kia Sorento

EX V6 *CERTIFIED!*|7SEATER|LEATHER|SAFETY TECH|+++

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2017 Kia Sorento

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$23,995

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  • 81,540KM
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  • Listing ID: 4375479
  • Stock #: G3589
  • VIN: 5XYPHDA51HG215451
Exterior Colour
Dark Blue
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
**YEAR-END SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! EQUIPPED WITH BLIND SPOT MONITORING, 7 SEATER, FINISHED IN DARK BLUE ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, BACKUP CAMERA, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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