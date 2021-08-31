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2017 Kia Sportage

143,996 KM

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2017 Kia Sportage

2017 Kia Sportage

LX AUT0 AWD H/SEATS BLUETOOTH BACKUP CAMERA

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2017 Kia Sportage

LX AUT0 AWD H/SEATS BLUETOOTH BACKUP CAMERA

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1235 - 1237 Finch Ave. W., North York, ON M3J 2G4

416-633-8188

  1. 1638395917
  2. 1638395923
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  22. 1638396110
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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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143,996KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 7962842

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 143,996 KM

Vehicle Description

1OWNER OFF LEASE, LEASED IN 2016 AND SERVICED IN 2018 AND 2019 IN KIA STORE........SUV...... .....AUTOMATIC...........................AWD...................AC......................CRUISE CONTROL.............BACKUP CAMERA....................HEATED SEATS.............ALLOY WHEELS...............KEYLESS ENTRY AND MUCH MORE......**0 DOWN! No PAYMENT FOR 6 MONTHS AVAILABLE O.A.C**........100% APPLICATIONS ACCEPTED......FINANCE ANY CAR, ANY CREDIT!!!!...............* WE FINANCE EVERYONE(CALL FOR DETAILS)* .....APPLY TODAY, DRIVE TODAY!.......FINANCING FROM 4.99% O.A.C. PLEASE CALL FOR MORE INFO........OPEN 7 DAYS A WEEK!!........HEATED INDOOR SHOWROOM!!!.......OUR VEHICLES ARE IN SHOWROOM CONDITION...............WE TAKE PRIDE IN OUR CUSTOMER SERVICE.......... FOR OUR FULL INVENTORY AND MORE PICTURES PLEASE VISIT US AT WWW.NEXCAR.CA.............WE COULD SHIP YOUR DREAM VEHICLE TO ANYWHERE IN CANADA FOR A VERY COMPETITIVE PRICE!!!! PLEASE CALL FOR MORE INFO....................Thank you for considering NEXCAR AUTO SALES & LEASING INC..............**Accrued interest must be paid on 6 month payment deferral**...........................AT NEXCAR AUTO SALES & LEASING INC. WE ARE SERVING OUR CLIENTS FROM: G.T.A, Toronto, Barrie, Oshawa, Scarborough, Mississauga, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, Hamilton, Burlington, Brampton, Waterloo, London, Milton, Oakville, Milton, Newmarket, Aurora and Kitchener.....................VEHICLES ARE NOT DRIVABLE IF NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED,CERTIFICATION PACKAGE IS AVAILABLE FOR $699 + TAX & LICENSING ARE EXTRA..............................................................................................................................................................................................................................................PURCHASE YOUR DREAM VEHICLE FROM ANYWHERE IN CANADA FROM THE COMFORT OF YOUR HOME ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................JUST FOLLOW THESE SIMPLE STEPS .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................A- Chose your vehicle .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................B- Message us at info@nexcar.ca or 416-633-8188 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C- Apply for financing ( If you need ) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................D- Have your vehicle delivered to your home (SHIPPING COST MAY APPLY,ASK YOUR SALES REPRESENTATIVE

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Warranty Available
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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