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2017 Land Rover Discovery

80,000 KM

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AutoPluto

888-507-5798

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2017 Land Rover Discovery

2017 Land Rover Discovery

Sport AWD 4DR HSE

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2017 Land Rover Discovery

Sport AWD 4DR HSE

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3905 Keele St, Unit 4, North York, ON M3J 1N6

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  • Listing ID: 7201991
  • Stock #: 153688
  • VIN: SALCR2BG6HH634685

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 153688
  • Mileage 80,000 KM

Vehicle Description

2017 Land Rover
Discovery Sport AWD 4dr HSE LUXURY Automatic 2L 4-Cyl Gasoline
ONE OWNER


2ND ROW BENCH SEAT HANDS-FREE LIFTGATE PREMIUM SOUND
9-SPEED A/T HEADLIGHTS-AUTO-LEVELING RAIN-SENSING WIPERS
ABS HEATED MIRRORS REAR DEFROSTER
AIRBAGS HEATED SEATS REAR HEAD AIRBAG
AIR CONDITIONING HEATED STEERING WHEEL REAR SEAT PASS-THROUGH
ALUMINUM WHEELS INTERMITTENT WIPERS REAR SEAT STYLE: BENCH
AM/FM KEYLESS ENTRY REAR SPOILER
ANTI-LOCK BRAKES KEYLESS START REAR WIPER
AUTO CLIMATE CONTROL KNEE AIRBAG REMOTE ENGINE START
AUXILIARY AUDIO INPUT LEATHER REMOTE TRUNK RELEASE
BACK-UP CAMERA LEATHER STEERING WHEEL REQUIRES SUBSCRIPTION
BLUETOOTH CONNECTION LIFTGATE - POWER SECURITY SYSTEM
BRAKE ASSIST LUMBAR SUPPORT SERVICE MANUALS
CARGO COVER MEMORY MIRROR SIDE HEAD AIRBAGS
CD OR MULTIDISC MEMORY SEAT - DRIVER SIGNAL MIRRORS
CHILD SAFETY LOCKS MEMORY SEATS STEERING WHEEL AUDIO CONTROL
COMPACT SPARE TIRE MP3 PLAYER SUNROOF
CRUISE MULTI FUNC. WHEEL TELEMATICS
CRUISE CONTROL NAV DISC/SD TILT WHEEL
DAYTIME RUNNING LIGHTS NAVIGATION TINTED GLASS
DISC BRAKES PARKING AID TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
DOCUMENT CASE PARKING ASSIST FRONT TIRES - FRONT PERFORMANCE
DUAL AIRBAGS PARKING ASSIST REAR TIRES - REAR PERFORMANCE
DUAL-ZONE AIR CONDITIONING PASSENGER AIRBAG SENSOR TRACTION CONTROL
ELECTRONIC STABILITY CONTROL PASSENGER SEAR LUMBAR TRIP COMPUTER
FOG LIGHTS POWER DOOR LOCKS TRUNK RELEASE
FRONT BUCKET SEAT POWER FOLDING MIRRORS TURBO: YES
FRONT FLOOR MAT POWER LOCKS TURBOCHARGED
FRONT HEAT POWER MIRROR UPHOLSTERY TYPE: LEATHER
FRONT SEAT STYLE: INDIVIDUAL POWER MIRRORS USB PORT
FRONT SIDE AIRBAGS POWER SEATS VANITY MIRROR - DRIVER
GASOLINE FUEL POWER STEERING VANITY MIRROR - PASSENGER
GLASS ROOF POWER WINDOWS XENON HEADLIGHTS

Actual pictures are provided, All Price is Plus HST and Licensing fee. Prices are subject to change without notice. All vehicles can be certified and E tested for an additional ($799). If not Certified and E Tested then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed to be not driveable, not E-tested and not certified. The financing fee is extra
.All Credit APPROVED: GOOD CREDIT, BAD CREDIT, STUDENT VISA, WORK PERMIT, BANKRUPTCY, COLLECTION and CONSUMER PROPOSAL. On Approved Credit
***Hassle-free financing for Bad credit - No credit - Newcomers - Student Visa - Work Permit - Refugee - 9SIN - Bankruptcy***.

AUTO PLUTO delivers really good customer services from the moment you step on the lot with a fair price than competition and a stress-free experience to driving away in your new car.
Address: 3905 Keele St #4 Toronto ON M3J1N6 AUTO PLUTO

Vehicle Features

Power Windows
Power Seats
Air Conditioning
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Alloy Wheels
Navigation System
4x4
Parking Sensors
BACKUP CAMERA
Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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