Menu
Account
Sign In

2017 Mercedes-Benz C-Class

C 300 4MATIC *CERTIFIED!*|NAV|LEATHER|2XSUNROOF|++

Watch This Vehicle

2017 Mercedes-Benz C-Class

C 300 4MATIC *CERTIFIED!*|NAV|LEATHER|2XSUNROOF|++

Location

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

  1. 4631304
  2. 4631304
  3. 4631304
  4. 4631304
  5. 4631304
  6. 4631304
  7. 4631304
  8. 4631304
  9. 4631304
  10. 4631304
  11. 4631304
  12. 4631304
  13. 4631304
  14. 4631304
  15. 4631304
  16. 4631304
  17. 4631304
  18. 4631304
  19. 4631304
  20. 4631304
  21. 4631304
  22. 4631304
  23. 4631304
  24. 4631304
  25. 4631304
  26. 4631304
  27. 4631304
  28. 4631304
  29. 4631304
Contact Seller

$32,995

+ taxes & licensing

  • 55,320KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4631304
  • Stock #: H3712
  • VIN: 55SWF4KB0HU187587
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
**MONTH-END SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN GRAY ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, MULTI VIEW BACKUP CAMERA, SAFETY TECH, ESP, COLLISION PREVENTION, BLIND SPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, AM/FM/INTERNET RADIO/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER DUAL SUNROOF, MULTI DRIVE MODES, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Favorit Motors

2017 Land Rover Rang...
 83,643 KM
$69,995 + tax & lic
2014 Nissan Rogue SL...
 74,387 KM
$15,995 + tax & lic
2018 Hyundai Sonata ...
 64,463 KM
$18,995 + tax & lic
Favorit Motors

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

1-877-464-XXXX

(click to show)

1-877-464-0622

Send A Message