Menu
Account
Sign In
Back

2017 Mercedes-Benz C-Class

37,873 KM

Details Description

$37,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$37,995

+ taxes & licensing

Favorit Motors

1-877-464-0622

Contact Seller
2017 Mercedes-Benz C-Class

2017 Mercedes-Benz C-Class

C 300 COUPE|4MATIC|NAV|360CAM|AMBIENT|SUNROOF|+++

Watch This Vehicle

2017 Mercedes-Benz C-Class

C 300 COUPE|4MATIC|NAV|360CAM|AMBIENT|SUNROOF|+++

Location

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

  1. 5597607
  2. 5597607
  3. 5597607
  4. 5597607
  5. 5597607
  6. 5597607
  7. 5597607
  8. 5597607
  9. 5597607
  10. 5597607
  11. 5597607
  12. 5597607
  13. 5597607
  14. 5597607
  15. 5597607
  16. 5597607
  17. 5597607
  18. 5597607
  19. 5597607
  20. 5597607
  21. 5597607
  22. 5597607
  23. 5597607
  24. 5597607
  25. 5597607
  26. 5597607
  27. 5597607
  28. 5597607
  29. 5597607
  30. 5597607
  31. 5597607
  32. 5597607
  33. 5597607
  34. 5597607
Contact Seller

$37,995

+ taxes & licensing

37,873KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5597607
  • Stock #: H4007
  • VIN: WDDWJ4KB3HF416314

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # H4007
  • Mileage 37,873 KM

Vehicle Description

**MONTH-END SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, NAVIGATION, MULTI COLOR AMBIENT LIGHTING, 360 MULTI VIEW BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, SAFETY TECH, ESP, COLLISION PREVENTION, BLIND SPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, AM/FM/SATELLITE RADIO/CD PLAYER, AMG ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER SUNROOF, POWER FOLDING MIRRORS, MULTI DRIVE MODES, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Favorit Motors

2015 BMW i8 i8 COUPE...
 16,741 KM
$89,995 + tax & lic
2020 Toyota Camry XS...
 9,950 KM
$36,987 + tax & lic
2019 Dodge Charger S...
 51,460 KM
$34,995 + tax & lic

Email Favorit Motors

Favorit Motors

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

Call Dealer

1-877-464-XXXX

(click to show)

1-877-464-0622

Quick Links
Directions Website Inventory