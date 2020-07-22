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2017 Mercedes-Benz C-Class

72,996 KM

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2017 Mercedes-Benz C-Class

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C300|4MATIC|NAV|DUAL SUNROOF|AMBIENT|HEATED SEATS|

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2017 Mercedes-Benz C-Class

C300|4MATIC|NAV|DUAL SUNROOF|AMBIENT|HEATED SEATS|

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100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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  • Listing ID: 5597610
  • Stock #: H4000
  • VIN: 55SWF4KB3HU188104

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # H4000
  • Mileage 72,996 KM

Vehicle Description

**MONTH-END SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN SILVER ON MATCHING BLACK INTERIOR, BLACK ROOF, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, NAVIGATION, MULTI COLOR AMBIENT LIGHTING, MULTI VIEW BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, SAFETY TECH, ESP, COLLISION PREVENTION, BLIND SPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, AM/FM/SATELLITE RADIO/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER DUAL SUNROOF, POWER FOLDING MIRRORS, MULTI DRIVE MODES, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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