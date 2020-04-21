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2017 Mercedes-Benz CLA-Class

CLA250 *CERTIFIED!*|NAV|SUNROOF|LEATHER|AMBIENT|++

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100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$26,995

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  • 6,707KM
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  • Listing ID: 4884525
  • Stock #: H3795
  • VIN: WDDSJ4EB4HN492611
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

**MONTH-END SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! ULTRA LOW MILEAGE ONLY 6707 KMS!! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, MULTI VIEW BACKUP CAMERA, AMBIENT LIGHTING, SAFETY TECH, BRAKE ASSIST, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, ESP, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER SUNROOF, MULTI DRIVE MODES,AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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