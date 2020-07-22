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2017 Mercedes-Benz E-Class

28,221 KM

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Favorit Motors

1-877-464-0622

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2017 Mercedes-Benz E-Class

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E400|4MATIC|NAV|MASSAGE|BURMESTER|AMBIENT|360CAM|+

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100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

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  • Listing ID: 5597577
  • Stock #: H4001
  • VIN: WDDZF6GB5HA238633

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 28,221 KM

Vehicle Description

**MONTH-END SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BROWN INTERIOR, WOOD GRAIN TRIM, STITCHED LEATHER SEATS, MASSAGE SEATS WITH VARIOUS MASSAGE TYPES, DYNAMIC SEAT CONTROL, LUMBAR SEAT CONTROLS, HEATED AND COOLED SEATS, MULTIBEAM HEADLIGHTS, MULTI COLOR AMBIENT LIGHTING, HEADS UP DISPLAY, NAVIGATION SYSTEM, 360 MULTI VIEW BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, SAFETYTECH, ESP, PARKING PILOT, ACTIVE BRAKE ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, AM/FM/SATELLITE/APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER DUAL SUNROOF, MULTI DRIVE MODES, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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